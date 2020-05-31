وصول أول رحلة إلى مطار الملك خالد الدولي قادمة من جدة

2020-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصلت صباح اليوم الأحد، أول رحلة إلى مطار الملك خالد الدولي قادمة من جدة بعد استئناف الرحلات الداخلية.

يذكر أن شركة “مطارات الرياض” التي تعمل على إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قامت على العديد من الإجراءات الوقائية من تعقيم وتطهير كافة مرافق المطار بشكل دوري تطبيقا لأعلى درجات الوقاية.

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كما تم تجهيز الصالة الداخلية (5) بكافة المعايير الاحترازية والوقائية كتوزيع نقاط تعقيم للمسافرين والعاملين بالمطار في كافة أنحاء الصالة، وتزويد أماكن الخدمة بملصقات تنبه للتباعد الأمن على كراسي الانتظار، وعند كاونترات إنهاء إجراءات السفر، وفي مناطق سيور الأمتعة، وأماكن الوقوف للخدمات التجارية والمطاعم والمقاهي التي تعمل وبشكل كامل في الصالة مع تطبيق كافة الإجراءات المتبعة في هذا الجانب، مع استبدال طرق الدفع التقليدية بالإلكترونية في كل المرافق، وتعقيم عربات نقل الأمتعة بعد كل استخدام.

وأكدت “مطارات الرياض” جاهزيتها التامة لاستقبال المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية اللازمة لضمان سلامة كافة مسافري ومرتادي مطار العاصمة.

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