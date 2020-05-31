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لحظات مؤثرة للمُصلين أثناء فتح أبواب المسجد الأقصى
بعد إغلاقه قرابة الشهرين
متابعات الخليج 365 - متابعة
وثّقت مقاطع فيديو، لحظة فتح أبواب المسجد الأقصى ودخول أعداد كبيرة من المصلين لأداء صلاة فجر اليوم (الأحد)، بعد نحو شهرين من إغلاقه بسبب إجراءات “كورونا”.
ووثقت مقاطع الفيديو، دخول المُصلين بينهم النساء وذوو الاحتياجات الخاصة، إلى المسجد وقيام بعضهم بـ”سجدة شكر لله”، وكذلك بكاء عدد منهم متأثرين بإعادة فتح المسجد.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، قد أعلنت فتح جميع أبواب المسجد اعتباراً من اليوم الأحد، داعيةً المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي وضعتها.
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