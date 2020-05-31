شكرا لقرائتكم اعتماد 4 مخططات سكنية في الرياض بمساحة 9 ملايين متر مربع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-31 اعتماد 4 مخططات سكنية في الرياض بمساحة 9 ملايين متر مربع متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، اعتماد 4 مخططات سكنية في العاصمة بمساحة تجاوزت 9 ملايين متر مربع. وقالت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إن المخططات شملت مساحات سكنية وتجارية وخدمات وحدائق عامة بمساحة إجمالية تجاوزت ٩ ملايين متر مربع”. Advertisements



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