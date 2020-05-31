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بترقب لصوت الأذان وشوق للمسجد، استقبل السعوديون يومهم الأول من تخفيف القيود والسماح بصلاة الجماعة وسط زحام الكلمات والمشاعر الجياشة.
ومنذ 23 رجب حتى اليوم الأحد 31 مايو - 8 شوال، تقرر إيقاف صلاة الجماعة بسبب جائحة فيروس كورونا المسبّب لمرض كوفيد 19، وخاضت السعودية تجربة قاسية مع فيروس كورونا خلال تلك الفترة وفرضت قيوداً بهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين حتى المخالفين لنظام الإقامة والعمل.
وتداول اليوم، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية مشاهد لرفع أذان صلاة الفجر، وكذلك مشاهد لعودة الصلاة في المسجد وسط إجراءات احترازية والتزام بالأنظمة والتعليمات الصحية.
فيروس كورونا الجديد
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 09:40 AM
وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية والتزام بالتعليمات والأنظمةبعد 74 يوماً من إيقاف صلاة الجماعة.. السعوديون يشهدون صلاة الفجر بمشاعر جياشة
بترقب لصوت الأذان وشوق للمسجد، استقبل السعوديون يومهم الأول من تخفيف القيود والسماح بصلاة الجماعة وسط زحام الكلمات والمشاعر الجياشة.
ومنذ 23 رجب حتى اليوم الأحد 31 مايو - 8 شوال، تقرر إيقاف صلاة الجماعة بسبب جائحة فيروس كورونا المسبّب لمرض كوفيد 19، وخاضت السعودية تجربة قاسية مع فيروس كورونا خلال تلك الفترة وفرضت قيوداً بهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين حتى المخالفين لنظام الإقامة والعمل.
وتداول اليوم، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية مشاهد لرفع أذان صلاة الفجر، وكذلك مشاهد لعودة الصلاة في المسجد وسط إجراءات احترازية والتزام بالأنظمة والتعليمات الصحية.
، بعد 74 يوماً من إيقاف صلاة الجماعة.. السعوديون يشهدون صلاة الفجر بمشاعر جياشة ،
المصدر : الخليج 365
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