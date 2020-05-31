، خسوف كاذب يدخل أجواء المملكة في هذا الموعد.. و"هندي": الثاني ولا صلاة له ،

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يدخل بدر شهر شوال، مساء الجمعة القادم، في منطقة شبه الظل خلف الأرض؛ مما يسبب خفوتًا في سطوع القمر ولكن بشكل طفيف لا تلاحظه العين؛ حيث يغطي شبه الظل ما نسبته 57% من قرص القمر.
وأوضح الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم بن محمد هندي لـ"الخليج 365"، أن الخسوف يبدأ الساعة 8:45 مساءً حتى يصل لذروته الساعة 10:25 مساءً، ثم يبدأ الخسوف بالإنجلاء حتى ينتهي الساعة 12:04 بعد منتصف الليل.
وقال: "يطلق على الخسوف الاسم الشائع (الخسوف الكاذب)؛ لأن الفلكيين كانوا يخبرون به وعندما لا يلاحظه العامة يكذبونهم، فيستطيع الشخص الخبير ملاحظة تغير في الإضاءة بالإضافة للأجهزة؛ لكن العامة ومَن ليس متعودًا على رصد القمر ورؤيته لن يشعر باختلاف".
وأضاف "هندي": "ولأن الخسوف غير ملاحَظ بالعين فقد اتفق الفقهاء على أن لا صلاة له، فصلاة الخسوف والكسوف تشترط رؤية العين للظاهرة".
وبيّن أن هذا الخسوف هو الثاني من ثلاثة خلال هذا العام، وكلها من نوع (خسوف شبه الظل) غير ملاحظ، كان الأول في 10 يناير الماضي، وسيكون القادم في 5 يوليو أي بعد شهر من هذا الخسوف".
خسوف شبه الظل خسوف للقمر
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 09:19 AM
قال: يسبب خفوتًا في سطوع القمر بشكل طفيف.. يغطي شبه الظل 57% من القرصخسوف كاذب يدخل أجواء المملكة في هذا الموعد.. و"هندي": الثاني ولا صلاة له
يدخل بدر شهر شوال، مساء الجمعة القادم، في منطقة شبه الظل خلف الأرض؛ مما يسبب خفوتًا في سطوع القمر ولكن بشكل طفيف لا تلاحظه العين؛ حيث يغطي شبه الظل ما نسبته 57% من قرص القمر.
وأوضح الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم بن محمد هندي لـ"الخليج 365"، أن الخسوف يبدأ الساعة 8:45 مساءً حتى يصل لذروته الساعة 10:25 مساءً، ثم يبدأ الخسوف بالإنجلاء حتى ينتهي الساعة 12:04 بعد منتصف الليل.
وقال: "يطلق على الخسوف الاسم الشائع (الخسوف الكاذب)؛ لأن الفلكيين كانوا يخبرون به وعندما لا يلاحظه العامة يكذبونهم، فيستطيع الشخص الخبير ملاحظة تغير في الإضاءة بالإضافة للأجهزة؛ لكن العامة ومَن ليس متعودًا على رصد القمر ورؤيته لن يشعر باختلاف".
وأضاف "هندي": "ولأن الخسوف غير ملاحَظ بالعين فقد اتفق الفقهاء على أن لا صلاة له، فصلاة الخسوف والكسوف تشترط رؤية العين للظاهرة".
وبيّن أن هذا الخسوف هو الثاني من ثلاثة خلال هذا العام، وكلها من نوع (خسوف شبه الظل) غير ملاحظ، كان الأول في 10 يناير الماضي، وسيكون القادم في 5 يوليو أي بعد شهر من هذا الخسوف".
، خسوف كاذب يدخل أجواء المملكة في هذا الموعد.. و"هندي": الثاني ولا صلاة له ،
المصدر : الخليج 365
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