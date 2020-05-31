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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار عام تشهدها أجواء المملكة مع حرارة في الطقس.
وقال "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": "بوجه عام طقس مستقر وحار، والسحب قد تتشكل فوق منطقة #حائل، وقد تسقط منها زخات بسيطة، والمنخفض الجوي المداري العميق والمتمركز فوق الجنوب الغربي من #عُمان، لا يزال يؤثر في تلك المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة".
حالة الطقس الأرصاد
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 09:20 AM
قال: قد تسقط منها زخات بسيطة بأمطار متوسطة إلى غزيرة"المسند" عن طقس الأحد: مستقر وحار.. هنا تتشكل السحب
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار عام تشهدها أجواء المملكة مع حرارة في الطقس.
وقال "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": "بوجه عام طقس مستقر وحار، والسحب قد تتشكل فوق منطقة #حائل، وقد تسقط منها زخات بسيطة، والمنخفض الجوي المداري العميق والمتمركز فوق الجنوب الغربي من #عُمان، لا يزال يؤثر في تلك المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة".
، "المسند" عن طقس الأحد: مستقر وحار.. هنا تتشكل السحب ،
المصدر : الخليج 365
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