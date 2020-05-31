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شكرا لقرائتكم شاهد.. كلمة إمام المسجد النبوي عقب الانتهاء من صلاة الفجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد.. كلمة إمام المسجد النبوي عقب الانتهاء من صلاة الفجر
أوصى الجميع بالدعاء أن يرفع الله هذه الغمة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
توجه إمام المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي، بكلمة للمصلين والأمة بأسرها عقب الانتهاء من صلاة الفجر اليوم الأحد، بعد قرابة الـ 70 يوماً من إغلاق المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
وقال الشيخ علي الحذيفي: “عباد الله، نهنئكم ونهنئ أنفسها والمسلمين بالاجتماع على الصلوات وبتآلف القلوب ونوصيكم وأنفسنا بالدعاء أن يرفع الله هذه الغمة وأن يصلح جميع الأحوال”.
وشهد المسجد النبوي اليوم عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة وسط أجواء مفعمة بالإيمان وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتباراً من اليوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١ هـ .
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