شاهد.. صلاة الفجر في المسجد النبوي والشيخ الحذيفي للمصلين : نهنئكم ونوصيكم بالدعاء

2020-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض - واس

شهد المسجد النبوي اليوم عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة وسط أجواء مفعمة بالإيمان وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتباراً من اليوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١ هـ .

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور الموافقة الكريمة بفتح المسجد النبوي تدريجياً مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تحد من انتشار الجائحة العالمية.

وأشاد السديس بحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وما تفضلوا به من رعاية كبيرة وتوجيهات حكيمة وإجراءات وقائية استباقية اتخذت لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين والتي أسهمت بعد عون الله وتوفيقه في نجاح جميع الأعمال القائمة بالحرمين الشريفين.

وأكد أن ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة يأتي امتدادًا للعناية الفائقة من لدن القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين ومنسوبيهما، وتأكيدًا على أن منظومة الحرمين الشريفين ومنظومة الخدمات المقدمة لقاصديهما من ضيوف الرحمن تأتي في مقدمة أولوياتهم.

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ودعا الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا الحبيبة الأمن والأمان في ظل حكامنا الميامين، وأن يرفع عنا وعن العالم أجمع الوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.





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