بدء تسجيل الفصل الصيفي بجامعة الأمير سطام إلكترونيًّا.. والدراسة الأربعاء

2020-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، بدء التسجيل في الفصل الصيفي للعام 1441 هجرية، اليوم الأحد، من خلال بوابة الخدمات الأكاديمية، ويستمر ثلاثة أيام.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر، أنه صار من الممكن للطالب الآن ‎استعراض المقررات المطروحة ضمن خطته في الفصل الصيفي، من خلال أيقونة “المقررات المطروحة”.

Advertisements

وأشار الصقر إلى أن عدم ظهور مقرر معين في خطة الطالب، يعني إما أن المقرر غير مطروح في الفصل الصيفي، أو أن المقرر لا يمكن تسجيله لوجود متطلب سابق لم ينهه الطالب، أو أن المقرر في مستوى أعلى منه.

وتابع أن قرار طرح مقرر معين أو عدمه، يعود لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية واللجان المختصة في كل كلية. موضحا أن التسجيل سيتم إلكترونيًا من خلال بوابة الخدمات الأكاديمية للطالب‏: eserve.psau.edu.sa، وأن الفصل الصيفي سيبدأ الأربعاء المقبل.



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









