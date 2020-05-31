، فجر اليوم.. بتكبيرات "الله أكبر" وسجود الشكر المسجد الأقصى يُعيد فتح أبوابه ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد إغلاقه أكثر من شهرين.. ارتداء الكمامات وإحضار سجاجيد شخصية للصلاة

أعاد المسجد الأقصى بالقدس فتح أبوابه أمام المصلين، فجر يوم الأحد، بعد إغلاقه مدة شهرين ونصف الشهر بسبب فيروس كورونا، لكن السلطات فرضت بعض الإجراءات الاحترازية، في ظل تحذير مسؤولي الصحة من ارتفاع الإصابات بالفيروس.

يأتي استئناف الصلاة بثالث أقدس المواقع الإسلامية بعد فترة كئيبة على مسلمي القدس الذين أمضوا شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام دون زياراتهم اليومية المعتادة للمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المجاور.

وأرجع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلامية، قرار إعادة فتح المسجد المغلق منذ 15 مارس، إلى بطء انتشار مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وقال شاهد من "رويترز"، إن مئات من المسلمين ردّدوا "الله أكبر" مع احتشادهم داخل المجمع بالبلدة القديمة بالقدس لأداء صلاة الفجر اليوم الأحد.. وسجد بعضهم شكراً عند دخولهم.

لكن السلطات فرضت بعض الإجراءات لتقليل مخاطر انتشار العدوى، وذلك بعد ارتفاعٍ في عدد الإصابات الجديدة في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية.

وألزم مجلس الأوقاف، المصلين، في بيان، بارتداء كمامات وإحضار سجاجيد شخصية للصلاة.

ولم يحدّد المجلس ما إذا كان سيفرض حداً أقصى لعدد المصلين في المجمع الذي تصل مساحته إلى 35 فداناً.

ودخل المسجد زهاء 700 مصل لأداء صلاة الفجر؛ معظمهم يرتدون كمامات ويحملون سجاجيد للصلاة.المسجد الأقصى فلسطين فيروس كورونا الجديد