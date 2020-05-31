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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 286، ليبلغ العدد الإجمالي 181482 حالة.
ووفق "رويترز" فقد أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11، ليصل العدد الإجمالي إلى 8500 وفاة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 08:41 AM
روبرت كوخ: عدد الوفيات المسجلة ارتفع إلى 8500 وفاةارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 181482
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 286، ليبلغ العدد الإجمالي 181482 حالة.
ووفق "رويترز" فقد أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11، ليصل العدد الإجمالي إلى 8500 وفاة.
، ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 181482 ،
المصدر : الخليج 365
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