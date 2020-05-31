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البرازيل: تسجيل 33274 إصابة جديدة و956 وفاة إضافية بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - ليرفع إجمالي الإصابات إلى 498 ألفًا و440

أعلنت وزارة الصحة بالبرازيل، مساء السبت، عن تسجيل 33 ألفًا و274 إصابة إضافية بفيروس ؛ مما رفع إجمالي الإصابات إلى 498 ألفًا و440.

وأضافت الوزارة في تقرير أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 28 ألفًا و834، بعد إحصاء 956 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وعلى الرغم من التفشي المستمر للوباء في جميع أنحاء البلاد؛ تتجه العديد من المدن نحو استئناف الأنشطة الاقتصادية.فيروس كورونا الجديد

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 08:34 AM

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ليرفع إجمالي الإصابات إلى 498 ألفًا و440

البرازيل: تسجيل 33274 إصابة جديدة و956 وفاة إضافية بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أعلنت وزارة الصحة بالبرازيل، مساء السبت، عن تسجيل 33 ألفًا و274 إصابة إضافية بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي الإصابات إلى 498 ألفًا و440.

وأضافت الوزارة في تقرير أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 28 ألفًا و834، بعد إحصاء 956 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وعلى الرغم من التفشي المستمر للوباء في جميع أنحاء البلاد؛ تتجه العديد من المدن نحو استئناف الأنشطة الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية

، البرازيل: تسجيل 33274 إصابة جديدة و956 وفاة إضافية بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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