- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البيرو إلى 155 ألفًا و671، بعد تسجيل 7386 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.
ووفق أحدث تقرير لوزارة الصحة؛ فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 4371 بعد إحصاء 141 وفاة في يوم واحد؛ في حين بلغ عدد المصابين الذين يرقدون في المستشفيات 8465 شخصًا؛ من ضمنهم 940 في وحدات العناية المركزة.
وقال الرئيس البيروفي مارتين فيزكاررا أمس، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة "ليما"، خصصه لتسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع الوبائي في البلاد: "لا ينبغي النظر إلى عدد حالات الإصابة بقلق؛ لأن ذلك يُعَد نتاجًا للعدد الكبير من الاختبارات التي يتم إجراؤها كل يوم".
وأشار إلى أن عدد الاختبارات التي كانت تُجرَى في البداية للكشف عن كورونا؛ كان في حدود 350، قبل أن ينتقل إلى ألف ثم إلى 30 ألف اختبار حاليًا.فيروس كورونا الجديد
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 08:32 AM
ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 4371تسجيل 7386 إصابة جديدة بكورونا في البيرو
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البيرو إلى 155 ألفًا و671، بعد تسجيل 7386 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.
ووفق أحدث تقرير لوزارة الصحة؛ فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 4371 بعد إحصاء 141 وفاة في يوم واحد؛ في حين بلغ عدد المصابين الذين يرقدون في المستشفيات 8465 شخصًا؛ من ضمنهم 940 في وحدات العناية المركزة.
وقال الرئيس البيروفي مارتين فيزكاررا أمس، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة "ليما"، خصصه لتسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع الوبائي في البلاد: "لا ينبغي النظر إلى عدد حالات الإصابة بقلق؛ لأن ذلك يُعَد نتاجًا للعدد الكبير من الاختبارات التي يتم إجراؤها كل يوم".
وأشار إلى أن عدد الاختبارات التي كانت تُجرَى في البداية للكشف عن كورونا؛ كان في حدود 350، قبل أن ينتقل إلى ألف ثم إلى 30 ألف اختبار حاليًا.
، تسجيل 7386 إصابة جديدة بكورونا في البيرو ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 7386 إصابة جديدة بكورونا في البيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.