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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس منذ تفشي المرض في البلاد 11 ألفًا و468 شخصًا؛ وفقًا لما أعلنته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.
وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الوفاة في البلاد بلغ 270 حالة، بعد وفاة حالة واحدة إضافية اليوم الماضي.
وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 10 آلاف و405 حالات بعد تعافي 7 أشخاص، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج إلى 793 شخصًا.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 08:34 AM
يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 11 ألفًا و468 حالةكوريا الجنوبية تعلن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس منذ تفشي المرض في البلاد 11 ألفًا و468 شخصًا؛ وفقًا لما أعلنته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.
وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الوفاة في البلاد بلغ 270 حالة، بعد وفاة حالة واحدة إضافية اليوم الماضي.
وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 10 آلاف و405 حالات بعد تعافي 7 أشخاص، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج إلى 793 شخصًا.
، كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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