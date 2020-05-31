الشورى يستأنف جلساته بـ 31 بندًا على رأسها تعديل نظام مكافحة الإرهاب

يستأنف مجلس الشورى صباح غد الإثنين وعلى مدى ثلاثة أيام جدول أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة بالجلسات العادية الحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين.

يناقش المجلس عن بُعد ٣١ بندًا منها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي الماضي. إضافة إلى مناقشة وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية على تقرير الديوان العام للمحاسبة، ومشروع مذكرة التعاون مع مكتب الأمم المتحدة بشأن الاتجار بالأشخاص .

ويستمع المجلس إلى وجهات نظر أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وملحوظاتهم وآرائهم حول نظام التكاليف القضائية وتعديلات نظام التنفيذ، ويناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مذكرة تفاهم للتعاون بين المملكة ودولة الإمارات في مجال الأنشطة القضائية للأغراض السلمية. وسماع ملحوظات أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع نظام صندوق التنمية السياحية، ويستعرض المجلس ملحوظات أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات على التقرير السنوي للبرنامج الوطني (مشروعات).

وخصصت بقية البنود لمناقشة التقارير السنوية للوزارات والهيئات للعام المالي الماضي منها التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط والتقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية (سابقًا) للعام المالي الماضي، والتقرير السنوي لوكالة الأنباء، ووزارة الموارد البشرية، ومستشفى الملك خالد للعيون.