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بدأ المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات منع التجول

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تدخل المملكة، اليوم، إحدى أهم مراحل عودتها للحياة الطبيعية، حيث تبدأ المرحلة الثانية التي تستمر 20 يوماً، ويتاح فيها عودة الموظفين والموظفات في القطاعين، وفتح المساجد والطيران الداخلي، كذلك المطاعم والمقاهي، بوقت تجول هو الأطول منذ مارسالماضي، حيث سيكون من الساعة 6 صباحاً حتى 8 مساء.

وتعد المرحلة الثانية إحدى الخطوات التي تعيد بعض النبض في مقرات العمل والتجارة، وشتى المجالات، قبل وصول البلاد إلى مرحلتها الثالثة التي تتيح رفع الإغلاق التام، المخطط لها في29 شوال الموافق 21 يونيو المقبل

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