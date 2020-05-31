شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات منع التجول والان نبدء بالتفاصيل
وتعد المرحلة الثانية إحدى الخطوات التي تعيد بعض النبض في مقرات العمل والتجارة، وشتى المجالات، قبل وصول البلاد إلى مرحلتها الثالثة التي تتيح رفع الإغلاق التام، المخطط لها في29 شوال الموافق 21 يونيو المقبل
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