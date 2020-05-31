مساجد المملكة تشهد أول صلاة جماعة بعد الإغلاق والسماح بالتجول إلى الثامنة

2020-05-31

متابعات الخليج 365- الرياض

شهدت مساجد المملكة اليوم صلاة الفجر في أول صلاة جماعة بعد الإغلاق بسبب الإجراءات الأحترازية لمواجهة جائحة “كورونا”.

وأظهرت مقاطع فيديو، أداء صلاة الفجر بالمسجد النبوي وبعض مساجد المملكة، وسط حضور كثيف من المصلين وأجواء روحانية، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية.

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ففي المسجد النبوي تم استقبال المصلين وإخضاعهم لفحص قياس الحرارة قبل الدخول إلى المسجد ، إلى جانب التزام المصلين بالعلامات التي وضعت للحفاظ على التباعد .

من جهة أخرى ، بدأ قبل قليل وحتى نهاية يوم السبت 28 شوال (20 يونيو/ حزيران)، باستثناء مكة المكرمة، السماح بالتجول من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

وتشهد المطاعم والمقاهي عودة الطلبات الداخلية فيها، خلال فترة السماح بالتجول، فيما لا يُسمح بتقديم منتجات التبغ والمعسل. كما يستمر عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، من بينها المولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة، مع منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل والحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

ويعود الموظفون اليوم إلى مقرات الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية، لممارسة أنشطتهم المكتبية وفق ضوابط وضعتها وزارة الموارد البشرية.

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