شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولي للتحول الآلي بجسر الملك فهد خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنها تنفذ خطة تطوير وتحسينات شاملة لجميع مرافق الإجراءات بالجانبين السعودي والبحريني خلال الفترة الحالية وتوقف السفر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد . مضيفة «نجهز لكم الطريق.. ستضيء المسارات من جديد بالتزامنا بالإجراءات الوقائية».

تحسين الخدمات

وأشار لـ ”الخليج 365” الرئيس التنفيذي للمؤسسة م. عماد المحيسن، إلى أن المؤسسة تعمل حاليًا على تطوير البنية التحتية التقنية لأعمالها وفي مقدمتها التحول للدفع الإلكتروني من خلال بوابات الرسوم، فيما من المتوقع بدء المرحلة الأولى من التحول الآلي خلال شهر يوليو القادم، مبينًا التركيز خلال هذه الفترة على إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية بالجانبين السعودي والبحريني التي تصب في خدمة المسافرين والمستفيدين بما فيها تحسين الخدمات ومسارات الشحن.

تعقيم وتطهير

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وأبان أن الخطة تضمنت إعادة سفلتة وتخطيط جميع مناطق السفر، وعمل الصيانة الشاملة لجميع كبائن الإجراءات والبدء بتشغيل كبائن دفع الرسوم الجديدة بالجانب السعودي، وتعقيم وتطهير المباني والمرافق ومسارات المركبات والشحنات وفق جدول زمني.

دعم وتوجيه

وأكد حرص المؤسسة بدعم مجلس إدارتها على تنفيذ جميع المشاريع الهندسية والتطويرية والإستراتيجية من دون تأخير رغم ظروف الجائحة، فيما قدّم الشكر والتقدير لقيادتي المملكتين «يحفظهما الله»، وما تجده المؤسسة من دعم وتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه «يحفظهما الله»، ووزير الداخلية بمملكة البحرين الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وتعاون دائم من جميع الإدارات العاملة بالجسر.