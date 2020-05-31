السعودية | بالصور.. المسجد النبوي يفتح أبوابه تدريجياً

شكرا لقرائتكم بالصور.. المسجد النبوي يفتح أبوابه تدريجياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - إلى ذلك طبقت أعلى المعايير الاحترازية والوقائية لخدمة الحرمين الشريفين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية.

كما قامت بتركيب كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية تعمل على قراءة قياس درجة الحرارة آلياً، تعمل على مدار الساعة، بإشراف ممارسين صحيين متخصصين من قبل وزارة الصحة، وذلك في عدد من أبواب ومداخل المسجد الحرام.

وكان قد تم تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرم المدني الشريف، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار كورونا منذ 20 مارس 2020.