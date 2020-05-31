محمد بن مسعود - الدمام - "آل الشيخ": عودة العمل في المدارس الثانوية تقتصر على قادة المدارس والإداريين .. وحضور المعلمين حسب الحاجة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-31 وجَّه وزير التعليم بأن تقتصر عودة العمل في المدارس الثانوية للبنين والبنات من 8 إلى 19 شوال على قادة المدارس ووكلائها والإداريين، مع اتباع الإجراءات الاحترازية في ذلك، ويكون حضور المعلمين والمعلمات حسب حاجة العمل لهم، مع تقدير ظرف مَن يتعذر حضوره، ومنحه الوقت الكافي للحضور وفق عذره. 31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 01:05 AM اخر تعديل 31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 Advertisements 04:50 AM وجَّه وزير التعليم بأن تقتصر عودة العمل في المدارس الثانوية للبنين والبنات من 8 إلى 19 شوال على قادة المدارس ووكلائها والإداريين، مع اتباع الإجراءات الاحترازية في ذلك، ويكون حضور المعلمين والمعلمات حسب حاجة العمل لهم، مع تقدير ظرف مَن يتعذر حضوره، ومنحه الوقت الكافي للحضور وفق عذره. ، "آل الشيخ": عودة العمل في المدارس الثانوية تقتصر على قادة المدارس والإداريين .. وحضور المعلمين حسب الحاجة ،

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