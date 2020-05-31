شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد من رحاب المسجد النبوي أثناء صلاة الفجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): استقبل المسجد النبوي، اليوم الأحد المصلين، لأداء صلاة الفجر، وهي أول صلاة جماعة بعد قرار إغلاق المساجد منذ بداية جائحة استقبل المسجد النبوي، اليوم الأحد المصلين، لأداء صلاة الفجر، وهي أول صلاة جماعة بعد قرار إغلاق المساجد منذ بداية جائحة كورونا ووثقت مقاطع فيديو، تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين، ومراعاة التباعد الاجتماعي الموصي بها. Advertisements وكان وزير الشؤون الإسلامية، قد دعا المصلين إلى جلب سجاداتهم الخاصة، وعدم تركها بعد الصلاة، ولبس الكمامة القماشية، ومنع دخول الأطفال تحت 15 سنة، وعدم التزاحم عند الدخول أو الخروج ، مهيباً بكبار السن عدم الحضور للصلاة بالمساجد حفاظاً على صحتهم.

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