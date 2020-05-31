شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..فتح أبواب ساحات المسجد النبوي لاستقبال المصلين لصلاة الفجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثقت مجموعة من الصور، فتح أبواب ساحات المسجد النبوي استعدادا لاستقبال المصلين لصلاة الفجر اليوم الأحد. وثقت مجموعة من الصور، فتح أبواب ساحات المسجد النبوي استعدادا لاستقبال المصلين لصلاة الفجر اليوم الأحد. ويأتي ذلك في خطة تستهدف استخدام طاقة إستيعابية لاتتجاوز 40% . Advertisements وكان وزير الشؤون الإسلامية، قد دعا المصلين إلى جلب سجاداتهم الخاصة، وعدم تركها بعد الصلاة، ولبس الكمامة القماشية، ومنع دخول الأطفال تحت 15 سنة، وعدم التزاحم عند الدخول أو الخروج ، مهيباً بكبار السن عدم الحضور للصلاة بالمساجد حفاظاً على صحتهم.

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