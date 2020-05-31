شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مطالب بضبط سيدة تهكمت على رجال الحرس الوطني: " يتميلحون " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت سيدة مقطع فيديو، تهكمت خلاله وتطاولت على رجال الحرس الوطني، قائلة إنهم: " يتميلحون عند مرورها في نقاط التفتيش " . وثقت سيدة مقطع فيديو، تهكمت خلاله وتطاولت على رجال الحرس الوطني، قائلة إنهم: " يتميلحون عند مرورها في نقاط التفتيش " . وطالب متداولو المقطع الجهات المختصة بالقبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق معها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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