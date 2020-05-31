شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من وزير التعليم بشأن عودة العمل في المدارس الثانوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على اقتصار عودة العمل في المدارس الثانوية للبنين والبنات من 8 إلى 19 شوال على قادة المدارس ووكلائها والإداريين.

وأوضح الوزير أن حضور المعلمين والمعلمات يكون حسب حاجة العمل لهم، مع تقدير ظرف مَن يتعذر حضوره، ومنحه الوقت الكافي للحضور وفق عذره.