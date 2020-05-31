شاهد.. وافد يزعم فراغ أرفف سوبر ماركت شهير من السلع ويثير الرعب بالمملكة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أثار وافد قيل أنه يحمل الجنسية السورية فوضى عارمة بفيديو له نشره الساعات الماضية يزعم من خلال فراغ أرفف سوبر ماركت شهير من السلع. أثار وافد قيل أنه يحمل الجنسية السورية فوضى عارمة بفيديو له نشره الساعات الماضية يزعم من خلال فراغ أرفف سوبر ماركت شهير من السلع. وتسبب الوافد في إثارة الرعب والإرجاف بين المواطنين والمقيمين؛ حيث طالبوا بمحاسبته والقبض عليه ومحاسبته لتعمد نشر الشائعات.

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