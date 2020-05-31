‏عودة الدوام بالمدارس الثانوية يقتصر على 3 فئات بحسب حاجة العمل

وزير التعليم شدد على اتباع الإجراءات الاحترازية..

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بأن تقتصر عودة العمل في المدارس الثانوية للبنين والبنات خلال الفترة من 8 إلى 19 شوال على قادة المدارس ووكلائها والإداريين. وشدد الوزير على اتباع الإجراءات الاحترازية، كما أوضح أن حضور المعلمين والمعلمات يكون بحسب حاجة العمل لهم، مع تقدير ظرف من يتعذّر حضوره ومنحه الوقت الكافي للحضور وفق عذره.

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