25 مادة تحدد ملامح مشروع نظام الضمان الاجتماعي

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى اجتماعا «عن بُعد»، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله سليمان البلوي، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة -خلال الاجتماع- مشروع نظام الضمان الاجتماعي، الذي يحوي 25 مادة، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل، يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي، والتحول إلى شخص منتج خلال التأهيل والتدريب. ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس، حيال الموضوعات المطروحة في اجتماعها، تمهيدا لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

كما ناقشت اللجنة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/‏ 1441.

حقوق الإنسان

يستأنف مجلس الشورى عقد جلساته العامة، إذ يستمع في جلسته العادية الـ41 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها «عن بعد»، غدا، إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1439/‏ 1440، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ويصوّت المجلس في الجلسة ذاتها على عددٍ من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439/‏ 1440. كما يصوت المجلس -خلال الجلسة- على عددٍ من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1439/‏ 1440.

الشؤون الإسلامية

يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1439/‏ 1440، وذلك بعد أن يستمع إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على التقرير بعد دراسته. وفي الجلسة ذاتها، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439/‏ 1440، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

الشؤون الأمنية

خلال الجلسة، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا» للعام المالي 1439/‏ 1440.

كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1439/‏ 1440.

صندوق التنمية

من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن مشروع نظام صندوق التنمية السياحي، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -سابقًا- للعام المالي 1439/‏ 1440، ووجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» للعام المالي 1439/‏ 1440.

ديوان المراقبة

خلال جلسة المجلس العادية الـ42 التي يعقدها الثلاثاء، يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي.

ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن إحلال اسم «الديوان العام للمحاسبة» محل اسم «ديوان المراقبة العامة» أينما وردت في نظام ديوان المراقبة العامة، وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات، وتعديل نظام ديوان المراقبة العامة.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عددٍ من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1439/‏ 1440. بعد ذلك، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/‏ 1441.

تعديل نظام التنفيذ

في جلسة المجلس العادية الـ43 والتي تعقد الأربعاء، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1439/‏ 1440، كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التكاليف القضائية وتعديل نظام التنفيذ.

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كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للسنة المالية 1439/‏ 1440، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون 1439/‏ 1440.

تقارير يناقشها الشورى في جلساته

الإثنين

الديوان العام للمحاسبة

وزارة الاقتصاد والتخطيط

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وزارة العدل

الثلاثاء

وزارة البيئة والمياه والزراعة

النيابة العامة

الخدمة المدنية «سابقا»

مكتبة الملك فهد الوطنية

الأربعاء

الهيئة العامة للطيران المدني

مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة

هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

هيئة الإذاعة والتلفزيون