برج مراقبة بنظام الإنجاز الكامل في مطار نيوم

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت في 26 يونيو 3019، افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة.
وأوضحت الهيئة، أن المطار تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزا لاستقبال الرحلات التجارية، بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» في وقت سابق بالرمز «NUM».
مطار دولي
يقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم، وفي المستقبل، من المقرر إنشاء مطار دولي جديد بطراز وتصميم عالمي فائق التقنية، ويعد مطار نيوم من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط، وأميزها جغرافيا، نظراً لوقوعه على حدود 3 دول هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.
طاقة استيعابية
يهدف مطار خليج نيوم إلى أن يكون داعما لمشروع نيوم كوجهة سفر رئيسية في المملكة، إذ يُصنف مطاراً تجارياً، وتتكون مساحته الإجمالية من 3643 متراً مربعاً، فيما يبلغ طول المدرج 3757 متراً، ويتكون من 6 مواقف للطائرات، و4 كاونترات للجوازات، بينما تتكون الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارة 100 موقف.
ويعد مطار خليج نيوم نافذة جديدة على البحر الأحمر، وواحدا من أحدث المطارات في منطقة الشرق الأوسط، إذ رُوعي فيه استخدام أحدث التقنيات، منها تقنية الجيل الخامس.
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