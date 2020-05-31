12614 معاملة إلكترونية بجامعة نجران

نفذت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة نجران منذ قرار تعليق الدراسة والتحول للتعليم الإلكتروني 12614معاملة إلكترونية عبر أنظمتها الإلكترونية، شملت الموظفين والموظفات وأعضاء هيئة التدريس.

أوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور منصور العتيبي أن إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس أنجزت 4662 معاملة، تمثّلت في مهام وحدة السعوديين، ووحدة الاستحقاقات، ووحدة المتعاقدين والتعاقد الخارجي، ووحدة التعاملات الوظيفية.

كما أنجزت إدارة شؤون الموظفين 1211 معاملة، وإدارة الرواتب والبدلات 6243 مهمة إلكترونية، في حين نفذت الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين 111 مهمة إلكترونية ونفذت وحدة التعاملات الإلكترونية 380 مهمة رسمية متعلقة بمتابعة توثيق القرارات والرد على الاستفسارات الإلكترونية وإجراء بعض العمليات الإحصائية ونحو ذلك.