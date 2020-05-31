40 معدة لتنظيف مدن القنفذة

وانطلقت الحملة من مدينة القنفذة تليها بلديات سبت الجارة ثم القوز وحلي ثم المظيلف، وجرى تأمين أكثر من 40 معدة متنوعة، وعدد كبير من السائقين وعمال النظافة لتنفيذ الحملة التي تستمر شهرا، بهدف نظافة المدن والمراكز والقرى من مخلفات البناء والدمارات ومخلفات الأشجار، وتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري، وجعل مدن المحافظة صحية وجاذبة وخالية من المخلفات.
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