40 معدة لتنظيف مدن القنفذة

دشّن محافظ محافظة القنفذة محمد القباع، بحضور ومشاركة رؤساء بلديات «القنفذة، المظيلف، سبت الجارة، القوز، حلي»، حملة تكتل بلديات محافظة القنفذة لنظافة المدن والمراكز والقرى. وانطلقت الحملة من مدينة القنفذة تليها بلديات سبت الجارة ثم القوز وحلي ثم المظيلف، وجرى تأمين أكثر من 40 معدة متنوعة، وعدد كبير من السائقين وعمال النظافة لتنفيذ الحملة التي تستمر شهرا، بهدف نظافة المدن والمراكز والقرى من مخلفات البناء والدمارات ومخلفات الأشجار، وتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري، وجعل مدن المحافظة صحية وجاذبة وخالية من المخلفات.



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