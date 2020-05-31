صيف حار بالمناطق ومكة الأعلى بـ43.9 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن معدلات درجات الحرارة المتوقعة على المملكة، طبقا لتحليل البيانات المناخية خلال يونيو، والذي يبدأ أول أيامه غدا، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة بوجه عام، بينما يكون الاعتدال السمة السائدة على المرتفعات الجنوبية الغربية من البلاد.

وتصل أعلى متوسطات درجات الحرارة خلال الشهر في مدينة مكة المكرمة بواقع 43.9 درجة مئوية، تليها الدمام في المنطقة الشرقية بـ43.6 درجة مئوية، بينما سجلت مدينة أبها بمنطقة عسير المتوسط الأقل على مستوى المملكة بـ31.1 درجة مئوية تلتها محافظة خميس مشيط بـ32.1 درجة.

معدلات درجات الحرارة خلال يونيو

الجوف 38.5

تبوك 37.9

حائل 38.4

الدمام 43.6

القصيم 42.4

الرياض 42.6

المدينة المنورة 42.9

Advertisements

جدة 38.2

مكة المكرمة 43.9

الطائف 35.9

الباحة 35.3

خميس مشيط 32.1

أبها 31.1

نجران 39.1

جازان 38.4