الفصل الصيفي بنظام التعليم عن بعد بجامعة سطام

أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن آلية التسجيل في الفصل الصيفي للعام 1441.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر أنه تم تفعيل أيقونة «المقررات المطروحة وفق الخطة» في بوابة الخدمات الأكاديمية، ليتمكن الطالب من استعراض المقررات المطروحة ضمن خطته في الفصل الصيفي، وأيضا تم تفعيل أيقونة المقررات المطروحة ليتمكن الطالب من داخل الجامعة أو خارجها من معرفة جميع المقررات المطروحة حسب الكلية والقسم.

وأكد الصقر أنه في حالة عدم ظهور مقرر معين في خطة الطالب عبر أيقونة المقررات المطروحة وفق الخطة يعود إما لكون المقرر غير مطروح في الفصل الصيفي، أو أن المقرر لا يمكن تسجيله لوجود متطلب سابق لم ينهيه الطالب، أو أن المقرر في مستوى أعلى من مستوى الطالب، أما بالنسبة لعدم طرح مقرر معين فهذا يعني عدم انطباق شروط طرح المقررات في الفصل الصيفي، المعتمدة من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمة واللجان المختصة في كل كلية. وسوف يكون التسجيل للفصل الصيفي إلكترونيًا من خلال بوابة الخدمات الأكاديمية للطالب ‏: https://eserve.psau.edu.sa ‏وأكد الصقر أنه سيبدأ التسجيل لجميع الطلاب والطالبات في الفصل الصيفي يوم الأحد 8-10-1441ه ‏وستنتهي فترة التسجيل يوم الثلاثاء 10-10-1441. وبين أن بداية الفصل الصيفي هو يوم الأربعاء 11-10-1441هـ، كما سوف يُعلن عن آلية التسجيل يوم الأحد 8-10-1441 بالنسبة للطلبة الزائرين من داخل الجامعة، أو من جامعة أخرى (الذين يرغبون بالدراسة كطالب زائر) مؤكداً استمرارية عملية التعليم (عن بعد) متمنياً في الوقت نفسه التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.