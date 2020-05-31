آلية لقبول المستجدين ورياض الأطفال بتعليم الشمالية

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية آلية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي 1442.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة خالد المضياني، أن التسجيل سيبدأ عبر ⁧‫نظام نور‬⁩ للصف الأول الابتدائي الإثنين 1441/11/1هـ الموافق 2020/6/22،‏ بينما التسجيل لمرحلة ⁧‫رياض الأطفال‬⁩ الإثنين 1441/11/15هـ الموافق 2020/7/6، مؤكدا أن قبول الطلاب والطالبات لمن كان تاريخ ميلاده في 14/ 4/ 1436هـ فما قبله، مشيراً إلى إمكانية قبول من كان تاريخ ميلاده من 15/ 4/ 1436هـ، إلى 15/ 7/ 1436هـ، بشرط أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال تثبت التحاقه بها لمدة فصلين دراسيين، وتوافر الاستمارة النمائية التي تثبت إتقان الطفل المهارات النمائية مع توصية معتمدة من معلمة الصف متضمنة قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي، وأن تكون روضة الأطفال التي التحق بها الطفل من الروضات الحكومية أو الأهلية التابعة لوزارة التعليم وروضات المدارس الأجنبية الأهلية المطبقة للبرامج الدولية المرخصة من التعليم، أو الروضات من خارج المملكة، شريطة توافر ما يفيد إتقان الطفل للمهارات النمائية مع توصية بالالتحاق بالصف الأول الابتدائي ويصادق على الوثائق الملحق الثقافي السعودي أو السفارة السعودية.