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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية تعتمد خطة إعادة فتح المسجد النبوي والان مع التفاصيل
السبت 30 مايو 2020
أعلنت السعودية، الجمعة، اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي، اعتبارًا من يوم الأحد وفق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وذكرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنه “بناءً على الموافقة الكريمة.. معالي الرئيس العام يعتمد خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية اعتباراً من يوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١هـ”.
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