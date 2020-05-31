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أداة اول صلاة جماعة في المساجد بعد انقطاع دام 74 يوماً

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* وزارة الشؤون الإسلامية تشدد على الالتزام بالتعليمات لمنع انتشار الفيروس

أدّى المصلون اليوم صلاة الفجر الأولى لهم في بيوت الله وذلك بعد انقطاع استمر لأربعة وسبعين يوماً بسبب الحظر الذي فرضه انتشار فيروس في مختلف دول العالم.

وفي المقابل ، شددت وزارة الشؤون الإسلامية على الالتزام تعليمات الوزارة .

وبينت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أنها قامت بتجهيز أكثر من 90 ألف مسجد في مختلف مدن المملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمنع تفشّي فيروس كورونا .

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