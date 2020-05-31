شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطلع على الإجراءات الاحترازية في «سار» والان نبدء بالتفاصيل

اطلع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في جولة تفقدية لمحطة قطار "سار" بالرياض يرافقه الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية"سار" الدكتور بشار المالك، على الاستعدادات المتخذة و الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المسافرين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتفقد وزير النقل جاهزية المحطة في تطبيق الخطوات الاحترازية المتخذة لعملية تعقيم المحطة والقطارات ومرافقها، وأهمية الالتزام بالتدابير الموضوعة من الجهات المعنية التي من أبرزها عدم السماح بدخول غير المسافرين للصالات المخصصة للمغادرة أو القدوم.

كما تضمنت الإجراءات فحص لدرجة الحرارة عند النقاط الرئيسية فور الدخول للمحطات وتوعية المسافرين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأوقات وغسل اليدين بشكل دوري وترك مسافة آمنة لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، والالتزام بالملصقات الأرضية التي توجه الأفراد بمسافات التباعد الآمنة مع تعيين مسؤول لإدارة الحشود الذي يُعنى بتنظيم حركة المسافرين والتأكد من تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي فيما سيكون الدخول والخروج من البوابات باتجاه واحد فقط.