شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية في المجمعات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

استعدادا لتنفيذ المرحلة الثانية من تخفيف ساعات منع التجول تواصلت الإجراءات الاحترازية في المجمعات التجارية بالشرقية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتجولت ”الخليج 365” في عدد من المجمعات لترصد متابعة تطبيق هذه التدابير.

الحفاظ على الصحة

التقت ”الخليج 365” عند أحد المجمعات مع كابتن توصيل من أحد التطبيقات المعتمدة خالد الحمدان وقال إنه قام بتوفير معقم يدين، إضافة إلى القفازات والكمامات لتوزيعها على العملاء الذين يقوم بتوصيلهم، للحفاظ على صحته وصحتهم، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة هناك طلبات توصيل للمجمعات التجارية ولكنها قليلة بالنسبة للذين يطلبون التوصيل لأعمالهم الخاصة، وأضاف أن العمل في التطبيق يغلق الساعة ٢ مساء استعدادا لمنع التجول، وأضاف أنه ستزيد ساعات عمل التطبيق، وذلك لبدء المرحلة الثانية من السماح بالتجول.

أعداد مناسبة

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وقال المواطن عبدالله الفضيلي: إن المجمعات ما زالت ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مؤكدا أنه عندما جاء للمجمع كان متوقعا وجود كثرة في عدد المتسوقين، ولكنه وجد عددا مناسبا، ووعيا من المواطنين، مؤكدا أن أفضل وقت للتسوق هو في الفترة الصباحية، وأضاف أنه مع بدء المرحلة الثانية من السماح بالتجول، سيزيد وعي المواطنين بشكل كبير، مؤكدا أنه مر بعدة مجمعات وعندما يرى ازدحاما خارج المجمع يذهب إلى مجمعات أخرى بعيدا عن الازدحام، مبينا أن الأغلب يفعلون كما يفعل هو مما يدل على الوعي.

موعد الخروج

وقال المقيم أبو بكر أحمد: إن فترة التجول التي فرضتها الجهات الحكومية هي مناسبة للجميع وكافية لقضاء احتياجاتهم الضرورية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل، مؤكدا أنه داخل المجمع لم ير أثرا للازدحام، إضافة إلى أن الجميع ملتزمون بارتداء الكمامات والقفازات، وأضاف أنه مع بداية المرحلة الثانية هذا اليوم من فترة السماح بالتجول لساعات أطول سيلجأ الأغلب للخروج في فترة المساء وذلك لكون الأغلب الفترة الصباحية يتواجدون في مقرات عملهم، ناصحا الجميع بالابتعاد عن الازدحام حتى وإن تطلب ذلك تأجيل موعد الخروج.