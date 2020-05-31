شكرا لقرائتكم خبر عن آلية تدريجية للدوام الرسمي بتعليم الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أقرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، عددا من البروتوكولات والإجراءات الإدارية والصحية؛ للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد ؛ تزامنًا مع عودة الدوام الرسمي لموظفيها تدريجيًا إلى مقر عملهم حضوريًا منذ اليوم الأول؛ وفق آلية الحضور المعتمدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء سعد آل درويش صدور توجيه مدير عام تعليم الأحساء حمد العيسى باعتماد تطبيق آلية الدوام الرسمي للموظفين تدريجيًا، وفق الصلاحيات الممنوحة لإدارات التعليم والمعتمدة نظامًا، وتشكيل عدد من لجان الاستعداد والجاهزية لتنفيذ ومتابعة تلك الإجراءات الإدارية والصحية.

وأضاف آل درويش إن هذه البروتوكولات والتدابير الإجرائية تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للموظفين للحد من تفشي فيروس كورنا، تضمنت: تعقيم المباني التعليمية والإدارية، وتشكيل نقاط فحص حراري، وتنظيم مسارات للدخول والخروج، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين، وتجنب المصافحة، واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد عبر قنوات الاتصال الرسمية المعتمدة، وتنفيذ الخطة التوعوية الصحية التثقيفية والمهنية؛ عبر الوسائل التوعوية والنشر الإعلامي الإلكتروني واللوحات الإرشادية؛ تحت إشرف إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية، وإدارة الإعلام والاتصال، وإدارة العلاقات العامة، وإدارة الخدمات العامة، وإدارة الأمن والسلامة المدرسية، وإدارة التشغيل والصيانة، ومكاتب التعليم في قطاعي البنين والبنات.