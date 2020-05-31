شكرا لقرائتكم خبر عن بوابات التعقيم والمعايدات تنتظر نصف موظفي الجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

يعاود اليوم الأحد موظفو جميع الجهات الحكومية بالمملكة استئناف العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام وفق الإجراءات الاحترازية الصحية، وستكون العودة لمقرات العمل اليوم بما لا يقل عن 50 ٪ من موظفي كل جهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد حسب النظام المتبع حاليا، مع الزيادة التدريجية أسبوعيا لعدد الموظفين حتى عودتهم جميعا يوم الأحد الموافق 22 شوال الجاري.

في الوقت الذي أنهت مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية استعداداتها لعودة موظفيها للعمل من خلال اتخاذ التدابير الوقائية الصادرة من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تنوعت هذه التدابير بين تخصيص بوابات تعقيم ذاتية أمام مداخلها وبين الاستعانة بمقاييس فحص درجات الحرارة لموظفيها قبل دخولهم لمقرات العمل، إضافة لتطهير وتعقيم الإدارات والمكاتب ومختلف المرافق التابعة لها وتقديم معايدات وهدايا وقائية مثل المعقمات والمطهرات وغيرها.

ورصدت ”الخليج 365” من خلال التعاميم الرسمية لهذه الجهات تأكيدها على الموظفين باتباع الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعدين الجسدي والاجتماعي بين الموظفين والتشديد على جاهزية مقرات العمل والمكاتب مع تهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقا للتدابير والإجراءات الاحترازية الصحية، إلى جانب الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة، وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف؛ حفاظا على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقرات عملهم.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 15 شوال لن تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75 ٪ من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليا، فيما ستكتمل عودة جميع الموظفين لمقرات العمل اعتبارا من الأحد الموافق 22 شوال، مبينة حضور الموظفين وفق مجموعات من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بتقسيمهم على ثلاث مجموعات.. الأولى: تبدأ العمل الساعة 7:30 ص، والثانية: تبدأ العمل الساعة 8:30 ص، والثالثة: تبدأ العمل الساعة 9:30 ص، ولا تسري الترتيبات السابقة على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة من قبل وزارة الصحة حتى إشعار آخر.

وشددت الوزارة على أن تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بداية من اليوم الأحد إلى يوم الخميس 26 شوال سيكون مقتصرا على القنوات الرقمية إلا في حالة وجد صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة، واستمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف.