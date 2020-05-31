شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد خطة عودة موظفي جامعة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد رئيس جامعة حفر الباطن د. محمد القحطاني، خطة عمل عودة الموظفين والموظفات للعمل بمقر الجامعة الرئيس، بمحافظة حفر الباطن والفروع بمحافظات الخفجي والنعيرية والقرية العليا. وتضمنت الخطة السياسات والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة د. خالد المطيري، أن الخطة راعت التدرج في التحاق الموظفين بمواقع الجامعة على 3 مراحل، وفق مستجدات الوضع الوبائي، ابتداءً من اليوم بما لا يقل عن ٥٠ % من موظفي الجهة «على أن تتضمن تلك النسبة جميع المستويات الوظيفية التي تبدأ من مدراء الإدارات وأعلى»، فيما يستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن ُبعد وفق المتبع خلال الفترة الماضية، على ألا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن ٧٥ % من موظفي الجهة ابتداءً من يوم الأحد 15 شوال المقبل، ويكتمل عودة جميع الموظفين لمقرات العمل بنسبة 100 % يوم الأحد 22 شوال مع التزام الجميع بالإرشادات والتدابير الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة.

وذكر أنه سيتم تطبيق ساعات العمل المرن بحيث يكون حضور الموظفين وفق التقسيمات التالية.. المجموعة الأولى: تبدأ العمل الساعة 7:30 صباحًا وتنتهي 2:30 مساءً، والمجموعة الثانية: تبدأ العمل الساعة 8:30 صباحًا وتنتهي 3:30 مساءً، والمجموعة الثالثة: تبدأ العمل الساعة 9:30 صباحًا وتنتهي الساعة 4:30 مساءً. مبينًا بأنه تم تفويض المدير المباشر بمسؤولية توزيع أوقات عمل الموظفين خلال الفترة الانتقالية حتى اكتمال الحضور.

وقال إن الخطة اشتملت على عدة إجراءات تتعلق ببيئة العمل كوضع مسافة كافية بين كل مكتب والآخر قبل حضور الموظفين لمقرات العمل لا تقل عن 1.5 متر، وعدم مشاركة الأدوات، وعدم إغلاق أبواب المكاتب، وتنظيم البيئة المحيطة واستغلال المساحات الضيقة بصورة سليمة، لزيادة الإنتاجية وتقليل الهدر والوقاية من المخاطر البيئية، وتوفير جميع أدوات التنظيف والتعقيم، والقيام بفحص شامل للموظفين وتوفير جميع الأدوات اللازمة لذلك، والقيام بتوزيع تعميم التعليمات الإرشادية والتوعوية في جميع الأدوار والمداخل الرئيسية، مع القيام بتهيئة للأسبوع الأول بعد عودة الموظفين حول الإجراءات والاحتياطات اللازمة والترحيب بهم، وذلك لتخفيف حدة المخاوف والضغوط وأضاف أنه تم إيقاف استقبال المراجعين بمقرات الجامعة الرئيسية.