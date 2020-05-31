شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجر الأول».. يشرق من جديد في مساجد الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أديت فجر اليوم الأحد أولى الصلوات في مساجد المنطقة الشرقية والمملكة وسط تطبيق لبروتوكولات المساجد والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن المرحلة الثانية من الإجراءات التي يتم تطبيقها من 8 شوال حتى 28 من الشهر نفسه.تطبيق التعليمات

وذكر مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية سليمان الخميس أن فرع الوزارة يقوم بعمل مجموعة من الإجراءات قبل بدء إعادة الصلاة بالجوامع والمساجد، حيث قام الفرع بتطبيق التعليمات بالجوامع والمساجد كافة لحماية المصلين بإذن الله من العدوى، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات القيادة الحكيمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أن فرع الوزارة قام بتكليف مؤسسات النظافة والصيانة بنظافة الجوامع والمساجد التي عليها متعهد نظافة والتي تزيد في مجموعها على 4000 ما بين مسجد وجامع، حيث عكف الفرع خلال فترة إيقاف الصلاة بالجوامع والمساجد على استغلال تلك الفترة بأعمال التنظيف والتعقيم وكذلك الصيانة ويقوم الفرع حاليا بتكليف خدم المساجد بتنظيف المساجد المعينين عليها، وإيمانا من الفرع بأهمية تقليل أعداد التجمعات بالجوامع لتأدية صلاة الجمعة قام الفرع بفتح عدد من الجوامع المؤقتة تخفيفا على المسلمين وتأمين الخطباء المتعاونين بتلك الجوامع.

مدة الانتظار

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وأضاف الخميس أن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية يتابع وبشكل مستمر ما تقوم به إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بجميع المحافظات والمدن بالمنطقة الشرقية في تنفيذ الإجراءات والتعليمات والتأكيد على الخطباء والأئمة والمؤذنين بتطبيق تلك الضوابط، وهي فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، والإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق وفتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة ورفع المصاحف والكتب مؤقتا وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2 متر بين كل مصل، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب أو سواك وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

الجهات المعنية

يذكر أن مساجد المنطقة شهدت تعقيما مستمرا مع بدء الإعلان عن المرحلة الثانية التي تتضمن إعادة فتح المساجد في المملكة، حيث تم العمل على تكثيف أعمال الإصحاح البيئي في الساحات والمواقف كافة للجوامع والمساجد تمهيدا وتجهيزا للصلاة فيها، مما يؤكد حرص الجهات المعنية على توظيف إمكانياتها لتجهيز بيوت الله للمصلين، ومواصلة الخطط والآليات للحد من الجائحة وإعداد خطة كاملة بصفة يومية لتوفير البيئة الآمنة والصحية للمواطنين والمقيمين في المواقع كافة.

أديت فجر اليوم الأحد أولى الصلوات في مساجد المنطقة الشرقية والمملكة وسط تطبيق لبروتوكولات المساجد والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن المرحلة الثانية من الإجراءات التي يتم تطبيقها من 8 شوال حتى 28 من الشهر نفسه.