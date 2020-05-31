شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 1870 متعافيا من كورونا.. وتسجيل 1618 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 83.384 حالة وتم تسجيل 1870 حالة تعافٍ جديدة ليصل المجموع إلى 58.883 فيما تم تسجيل 22 حالة وفيات -رحمهم الله-؛ ليصبح إجمالي الوفيات 480 حالة.

وتوزعت الإصابات على المناطق كما يلي:

الرياض 679، جدة 247، مكة المكرمة 105، الهفوف 101، الدمام 84، الخبر 64، المدينة المنورة 45، بريدة 33، القطيف 25، الظهران 24، الجبيل 19، المضة 14، الطائف 13، رأس تنورة 12، تبوك 12، البكيرية 10، الجفر 9، حائل 8، جازان 7، ينبع 6، خميس مشيط 6، بيش 6، محايل عسير 5، شرورة 5، صفوى 4، حفر الباطن 4، رابغ 4، نجران 4، سكاكا 3، المويه 3، الدوادمي 3، وادي الدواسر 3، فيما سجلت حالتان في كل من بلجرشي والبدائع وعيون الجواء والسحن والمجاردة والنماص وظهران الجنوب، وبقيق والعارضة وعرعر وعفيف والخرج وحريملاء، وسجلت حالة واحدة في كل من الرس، عنيزة القوز القريع ورنية وأبها وسراة عبيدة وبيشة والبطحاء والنعيرية وسلوى وأبوعريش والطوال والدائر وصبيا والكامل وخليص والمزاحمية والقويعية والسليل وضرماء وحوطة بني تميم ومرات ورويضة العرض وساجر.

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ووجَّهت وزارة الصحة، أمس، عدة نصائح للمواطنين، حول استخدام الكمامة القماشية، خاصة عند الخروج للأماكن العامة أو العمل أو التسوق ونشرت، عبر حسابها بتويتر، إنفوجرافيك بيَّنت من خلاله، ضرورة تغطية الأنف والفم، سواء بكمامة طبية أو قماشية أو أي غطاء محكم.

وأوضحت الصحة، أنه يتمّ ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل لأي سبب، مشيرة إلى أنه يمكن صنع الكمامة القماشية في المنزل بأدوات منزلية بسيطة، ويفضل أن يكون القماش متعدد الطبقات.

ونصحت عند ارتداء الكمامة، بشدها من ناحية الأذن قدر الإمكان، والتأكد من تغطية الأنف والفم بشكل جيد، وأضافت إنه يمكن غسل الكمامة القماشية عند تبللها والرجوع للبيت، ويعاد استخدامها بعد غسيلها.