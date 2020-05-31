شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق شهرين.. 90 ألف مسجد تفتح أبوابها اليوم للصلاة والان نبدء بالتفاصيل

تفتح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في المملكة اليوم أبوابها لاستقبال المصلين، وذلك بعد أكثر من 60 يومًا على إغلاقها، وفق فتوى هيئة كبار العلماء؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها المملكة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ، وعملت وزارة الشؤون الإسلامية خلال هذه الفترة على تهيئتها وتعقيمها، ووضع الفواصل بين المصلين لإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍّ وآخر، لضمان صحة وسلامة المصلين. وأجرت وزارة الشؤون الإسلامية عمليات الصيانة والنظافة والتعقيم للمساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة، تنفيذًا للأمر السامي بفتح جميع المساجد اليوم، ما عدا الواقعة في مكة المكرمة، كما قامت الوزارة بطباعة أكثر من 100 ألف مطوية توضح التعليمات والإجراءات الاحترازية بثماني لغات، وحثت أئمة ومؤذني المساجد والمصلين على الالتزام بها لسلامتهم، ومنها الوضوء في المنزل، وغسل اليدين جيدًا، واستعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده، وحث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على أن تكون صلاتهم في المنازل، والقراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال أو إحضار المصحف الخاص، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم تركها بعد الصلاة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍّ وآخر، وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من 15 عامًا، ولبس الكمامة القماشية، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

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