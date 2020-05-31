شكرا لقرائتكم خبر عن تجاهل التباعد يغلق 6 منشآت تجارية بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني أن المخالفات شملت عدم لبس القفازات، وعدم لبس الكمامات، وأيضًا وجود تكدس، وعدم تطبيق مسافة التباعد الجسدي داخل المنشأة.
وأكد م. الحميداني على كافة المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشأة، وسيتم تطبيق الحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين، منوّهًا إلى أن الجولات تأتي في إطار الخطط التي تقوم بها البلدية لتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها.
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