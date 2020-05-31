شكرا لقرائتكم خبر عن توعية بالتباعد الجسدي في مطار نجران والان نبدء بالتفاصيل
وشَمِلت هذه الاستعدادات تجهيز فحص خاص لمرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، ووضع الملصقات التي تحث على التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار على الأرضية ومقاعد الانتظار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين، ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية، وخضوعهم للفحص الطبي، إضافة تعقيم وتطهير جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات، وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.
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