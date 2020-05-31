شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: الإخلال بإجراءات المكافحة سيعيدنا للوراء والان نبدء بالتفاصيل
وأشار د. الربيعة في مقابلة تليفزيونية إلى أن تخفيف الإجراءات مرهون بوعي المواطنين للتعامل مع كورونا، لافتًا إلى «مَن يُخل بإجراءات مكافحة الفيروس سيعيدنا للوراء وسنحاسبه».
وشدد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وكبار السن، داعيًا الجميع للالتزام بإجراءات التباعد حتى لا نعود لمنع التجول مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة:
الإخلال بإجراءات المكافحة سيعيدنا للوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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