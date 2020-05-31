شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: الإخلال بإجراءات المكافحة سيعيدنا للوراء والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة د. توفيق الربيعة، إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا عالية لدى المملكة؛ بسبب طرق العلاج، مضيفًا إن قدرات المملكة لمكافحة كورونا كبيرة جدًا، مشددًا على أنه سيتم عبور أزمة كورونا بسلام.

وأشار د. الربيعة في مقابلة تليفزيونية إلى أن تخفيف الإجراءات مرهون بوعي المواطنين للتعامل مع كورونا، لافتًا إلى «مَن يُخل بإجراءات مكافحة الفيروس سيعيدنا للوراء وسنحاسبه».

وشدد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وكبار السن، داعيًا الجميع للالتزام بإجراءات التباعد حتى لا نعود لمنع التجول مرة أخرى.