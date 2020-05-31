شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الاجتماعية" تبحث الحد الأدنى لدخل المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل
واستعرضت اللجنة برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. عبدالله البلوي ومشاركة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/1441هـ، ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس حيال المواضيع المطروحة في اجتماعها تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس.
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