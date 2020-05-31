شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الاجتماعية" تبحث الحد الأدنى لدخل المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى خلال اجتماعها «عن بُعد»، أمس، مشروع نظام الضمان الاجتماعي، الذي يحتوي على 25 مادة، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحوّل إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.

واستعرضت اللجنة برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. عبدالله البلوي ومشاركة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/‏1441هـ، ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس حيال المواضيع المطروحة في اجتماعها تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس.