شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل القطارات بـ 50 % من طاقتها الاستيعابية والان نبدء بالتفاصيل

تستأنف المؤسسة العامة للخطوط الحديدية رحلات قطارات الركاب بين الدمام والرياض مرورًا بمحطتي بقيق والهفوف بدءًا من اليوم الأحد.

وأكدت لجميع عملائها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة، وذلك أثناء تواجدهم في المحطات وعلى القطارات، التي سيتم تشغيلها بمعدل 50 % من طاقتها الاستيعابية كجزء من التدابير الوقائية التي حددتها الهيئة العامة للنقل.وتغادر الرحلة الأولى من محطة الرياض «07:11» صباحًا مرورًا بمحطتي الهفوف وبقيق ووصولًا إلى الدمام.