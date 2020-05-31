شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل القطارات بـ 50 % من طاقتها الاستيعابية والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت لجميع عملائها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة، وذلك أثناء تواجدهم في المحطات وعلى القطارات، التي سيتم تشغيلها بمعدل 50 % من طاقتها الاستيعابية كجزء من التدابير الوقائية التي حددتها الهيئة العامة للنقل.وتغادر الرحلة الأولى من محطة الرياض «07:11» صباحًا مرورًا بمحطتي الهفوف وبقيق ووصولًا إلى الدمام.
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