شكرا لقرائتكم خبر عن 2436 ترخيصا لأنشطة زراعية منذ بداية الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة 2436 ترخيصًا جديدًا منذ بداية جائحة كورونا « Covid19» في الفترة من 17 مارس حتى 26 مايو 2020، وذلك في مجالات الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والثروة النباتية، وتربية النحل وإنتاج العسل، والخدمات الزراعية المساندة ضمن استمرار قطاعات الوزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية.

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