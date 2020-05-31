البرازيل تسجل 956 وفاة و33274 إصابة جديدة بكورونا المزيد

الخليج 365الأحد 2020/5/31 02:51 ص بتوقيت أبوظبي
قفزت البرازيل، الأحد، إلى المركز الرابع بين الدول التي سجّلت أعلى معدّلات وفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في العالم.
وأحصت البرازيل قرابة 28,834 وفاة، فيما ارتفع إجماليّ الإصابات 465,166 إصابة، بحسب وزارة الصحّة، لتتقدّم بذلك على فرنسا.
وقد تُوفّي 956 شخصاً بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في البرازيل التي شهدت أيضًا عددًا قياسيًّا من الإصابات بلغ 26,928 خلال يوم واحد.
والدول الثلاث الأكثر تضرّرًا من جرّاء الفيروس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.
وسُجّلت رسميّاً أكثر من 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، ثلثاهم في أوروبا والولايات المتحدة
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